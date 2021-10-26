Байден обсудит на полях G20 в Риме ядерную проблему Ирана

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен обсудить на полях саммита стран Группы двадцати (G20) в Риме в том числе ядерную программу Ирана. Об этом помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил во вторник на брифинге в Белом доме.

В Европу Байден отправится в четверг. "Сначала он поедет в Рим на G20, а потом - на [климатическую конференцию] COP-26 в Глазго. <...> На полях [саммита G20] у него будет возможность обсудить с рядом ключевых лидеров целый спектр важных вопросов <...>, в числе которых устойчивость цепей поставок, цены на энергоносители, ядерная программа Ирана и многое другое", - сказал Салливан. В пятницу Байден, помимо прочего, планирует провести встречи с Папой Римским Франциском, а также президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

США не ставят крайнего срока возвращения к полному соблюдению иранской ядерной сделки, сообщил Белый дом.