Байден заявил, что может в будущем посетить Юго-Восточную Азию

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в будущем может посетить страны, входящие в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом американский лидер заявил во вторник на открытии очередного саммита США - АСЕАН, который в текущем году проходит в онлайн-формате из-за пандемии.

"Вы можете ожидать, что мы приедем, как недавно посетила регион вице-президент [США Камала] Харрис. Вы можете ожидать, что я приеду и переговорю с вами лично", - сказал хозяин Белого дома.

Байден подчеркнул, что США настроены на "углубление давнего сотрудничества" со странами региона. По его словам, Вашингтон также будет "стремиться к дальнейшему диалогу на уровне министров". Американский лидер отметил, что США готовят инициативы, направленные на "укрепление сотрудничества по целому ряду вопросов".