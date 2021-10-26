{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Опрос показал, что поддержка вступления Финляндии в НАТО возросла за год

Согласно полученным данным, 26% финнов придерживаются мнения, что стране стоит вступить в альянс

ХЕЛЬСИНКИ, 26 октября. /ТАСС/. Поддержка возможного вступления Финляндии в НАТО возросла за прошедший год, свидетельствуют результаты опубликованного во вторник опроса 2 тыс. человек, который был проведен экспертной организацией - Объединением деловой жизни Финляндии (EVA). Погрешность исследования составляет 2-3%.

26% жителей Финляндии придерживаются мнения, что стране стоит вступить в НАТО. При этом 40% возражают против такого варианта развития событий. Примерно треть (33%) опрошенных не определилась с ответом.

Год назад число сторонников вступления было на 4 п. п. меньше, число противников - на 5 п. п. больше. Десять лет назад поддержка членства в НАТО была ниже 20%. Самой высокой за пошедшее десятилетие она была в 2016 году (27%), самой низкой - в 2012-м (14%).

"Поддержка вступления в НАТО выросла по сравнению с прошлым годом. Изменения, очевидно, связаны с ухудшением отношения к России и сменой президента в США", - отметили в организации.

Финляндия является партнером НАТО. В соответствии с положениями политической программы действующего правительства, страна сохраняет возможность подать заявку на вступление в альянс. Однако на протяжении многих последних лет руководство страны тем не менее называло такой шаг неактуальным.

Теги
Финляндия
Псаки: досье по работе Facebook демонстрирует необходимость реформ в соцсетях
Читать полностью