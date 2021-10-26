"Репортеры без границ" вновь призвали освободить Джулиана Ассанжа

ПАРИЖ, 26 октября. /ТАСС/. Неправительственная организация "Репортеры без границ" призвала закрыть дело в отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в преддверии рассмотрения апелляции Министерства юстиции США по делу о его экстрадиции из Великобритании. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении организации.

"Мы еще раз подчеркиваем нашу позицию, что Джулиана Ассанжа преследуют за его вклад в журналистику, - отметил глава "Репортеров без границ" Кристоф Делуар. - Его экстрадиция и судебное преследование будут иметь серьезные и долгосрочные последствия для журналистики и свободы прессы во всем мире. Дело должно быть закрыто, он должен быть немедленно освобожден".

В организации также подчеркнули, что на момент публикации заявления НПО до сих пор не получила аккредитацию для своих наблюдателей на процесс. Как указала директор организации по международным компаниям Ребекка Винсент, "Репортеры без границ" столкнулись с "большими трудностями при доступе к процессу по делу Ассанжа, чем по любому другому делу в любой другой стране". "Мы крайне разочарованы препятствиями для доступа, с которыми мы по-прежнему сталкиваемся", - заявила она.

Дело Ассанжа

На данный момент основатель WikiLeaks находится в лондонской тюрьме Белмарш, где содержится с апреля 2019 года после того, как посольство Эквадора в британской столице отказало журналисту в убежище, которое предоставлялось ему на протяжении семи лет. В январе Вестминстерский магистратский суд отказался выдать Ассанжа в США, где против него выдвинуты 18 уголовных обвинений, но в то же время не стал отпускать журналиста под залог на время рассмотрения апелляции американской прокуратуры.

Судебный орган постановил, что выдача основателя WikiLeaks американским властям будет противоправной, так как страдающий аутизмом и клинической депрессией Ассанж готов совершить самоубийство и приведет свой план в исполнение, если окажется в американской тюрьме. Выводы судьи Ванессы Барайтсер были основаны на оценках психологов и экспертов. В августе судья Высокого суда Лондона Тим Холройд сообщил, что рассмотрение апелляции Министерства юстиции США по делу об экстрадиции из Великобритании основателя Wikileaks состоится 27-28 октября.

В Соединенных Штатах Ассанжу, в частности, инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюремного заключения.