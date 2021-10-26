В США заявили о единстве с Республикой Кореей в вопросе важности взаимодействия с КНДР

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Взгляды Соединенных Штатов и Республики Корея совпадают в вопросе необходимости контактов с КНДР, однако подход Вашингтона и Сеула отличается последовательностью шагов. Об этом сообщил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, отвечая на вопросы журналистов на спецбрифинге в Белом доме.

Его попросили прокомментировать переговоры с южнокорейской стороной о ситуации вокруг КНДР. "Я не хочу слишком далеко заходить публично в плане наших интенсивных обсуждений с правительством Республики Корея [этого вопроса]", - указал Салливан и добавил, что последняя встреча с представителями властей Республики Корея была продуктивной и конструктивной.

"И у нас могут быть несколько разные взгляды на точную последовательность, время или условия для различных шагов. Но мы в корне согласны с основной стратегической инициативой и убеждены, что только с помощью дипломатии мы действительно, по-настоящему сможем добиться прогресса, и что дипломатия должна эффективно сочетаться со сдерживанием [в ситуации вокруг КНДР]. <...> Я лишь скажу, что мы продолжим интенсивные переговоры [с представителями Республики Корея по этому вопросу]", - отметил помощник президента США.

Как ранее сообщил телеканал KBS, ссылаясь на дипломатические источники, спецпредставитель США по КНДР Сон Ким ранее в Сеуле обсудил связанные с ситуацией на Корейском полуострове вопросы, в том числе предложение президента Республики Корея Мун Чжэ Ина документально зафиксировать окончание Корейской войны, завершившейся в 1953 году перемирием. Формально ее участники до сих пор находятся в состоянии вооруженного конфликта.