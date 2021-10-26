У Байдена пока нет планов встречи на G20 с представителями Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден пока не планирует проводить встречи с представителями Саудовской Аравии во время саммита лидеров стран Группы двадцати (G20) в Риме в конце месяца. Об этом сообщил во вторник советник американского лидера по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме на спецбрифинге, посвященном поездке главы государства в Европу.

Его спросили, обсудит ли Байден на саммите G20 с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом ситуацию вокруг повышения темпов добычи нефти. "Мне нечего объявить [по поводу потенциальной встречи]. Мы даже не знаем, кто будет представлять Саудовскую Аравию на этом мероприятии. Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни", - ответил Салливан.

Он подчеркнул, что президент США в Риме намерен обсудить с коллегами мировые цены на энергоносители, а также ситуацию вокруг цепочек поставок. "Он (Байден - прим. ТАСС) также намерен урегулировать проблему краткосрочного дисбаланса спроса и предложения в рамках глобального положения в области энергетики, чтобы восстановление экономики здесь, в США, и в других странах мира было усилено, а не подорвано", - подчеркнул советник президента.

Министры стран ОПЕК+ на заседании 4 октября приняли решение продолжить наращивать добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки и в ноябре. Таким образом, в октябре страны ОПЕК+ будут сокращать добычу нефти на 4,559 млн баррелей в сутки к базовому уровню, а в ноябре - уже на 4,159 млн баррелей в сутки.