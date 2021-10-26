В Кагуле потушили Вечный огонь в целях экономии

КИШИНЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Мэр города Кагула на юге Молдавии Николай Дандеш распорядился потушить Вечный огонь в городском мемориале в целях экономии газа. Об этом сообщает во вторник телеканал Publika.

"Администратором точки потребления "Вечный огонь" является мэрия Кагула. Мэр попросил нас провести отключение", - прокомментировал телеканалу директор "Кагул-Газ" Валерий Валаки. Получить комментарий мэра Кагула телеканалу не удалось.

Председатель Кагульского района Марчел Ченуша сообщил журналистам, что расходы на снабжение мемориала газом незначительные. "Отключать Вечный огонь от подачи топлива не следовало. По нашим оценками, расходы составляют 4-5 тыс. леев в месяц (200-250 евро). Я не считаю это большой суммой. Тем более она не может повлиять на газоснабжение в районе", - отметил Ченуша.

На прошлой неделе подача газа была временно прекращена на мемориале воинской славы "Вечность" в столице Молдавии. В Минобороны это решение объяснили низким давлением в газотранспортной сети, из-за которого, по данным ведомства, пламя гасло на ветру. Однако тогда власти восстановили подачу газа спустя несколько часов на фоне возмущения общественности. После инцидента руководитель Россотрудничества Евгений Примаков предложил молдавским властям помочь с оплатой счетов за газ для Вечного огня.

О критическом падении давления в газотранспортной сети Молдавии сообщила на прошлой неделе премьер-министр республики Наталья Гаврилица. По ее словам, в октябре республика импортирует из России на треть меньше необходимых объемов топлива. Это связано с проходящими в Москве переговорами о продлении контракта на его закупку, на которых Кишинев добивается снижения цены.