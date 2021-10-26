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Главой МИД Канады назначили Мелани Жоли

Она ранее занимала министерские посты в правительстве

ОТТАВА, 26 октября. /ТАСС/. Мелани Жоли назначена главой канадского внешнеполитического ведомства. Об этом говорится в распространенных во вторник пресс-службой премьер-министра Джастина Трюдо документах перед началом церемонии принятия присяги сформированного им нового кабинета министров.

Трансляция церемонии, которая проходит в резиденции генерал-губернатора страны Мэри Саймон в Оттаве, ведется всеми национальными телеканалами.

42-летняя Жоли ранее занимала несколько министерских постов в прежнем правительстве Трюдо. В частности, она была министром экономического развития.

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