Бразильские сенаторы потребовали лишить президента доступа к соцсетям

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 октября. /ТАСС/. Комиссия Федерального сената Бразилии (верхней палаты парламента - прим. ТАСС) по расследованию деятельности правительства в борьбе с пандемией коронавируса (CPI) просит суд лишить президента страны Жаира Болсонару доступа к его аккаунтам в социальных сетях. Об этом сообщил во вторник выступивший с данной инициативой сенатор Рандольф Родригес.

"CPI только что одобрила нашу просьбу о приостановке [использования] соцсетей Болсонару и публичном опровержении слов президента о том, что вакцины [от коронавируса] вызывают СПИД", - написал парламентарий в Twitter.

Помимо этого законодатели хотят, чтобы администрации соцсетей Facebook, Instagram и Twitter, а также сервиса видео-хостинга YouTube предоставили учетные данные аккаунтов Болсонару, в том числе позволяющие осуществлять управление ими. Они также требуют предоставить информацию обо всех подключениях к этим профилям, действиям и публикациям от имени главы государства.

В ходе своего еженедельного прямого эфира в соцсетях Болсонару в четверг процитировал публикацию на одном из сайтов, в которой утверждалось о том, что у привитых от коронавируса в Британии якобы впоследствии обнаруживали СПИД, что уже было опровергнуто Минздравом Соединенного Королевства. Публикация Болсонару уже была удалена из Youtube и с платформ, принадлежащих Facebook. Аккаунт главы государства в YouTube заблокирован на неделю.