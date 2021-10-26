Партия социалистов Молдавии осудила открытие в Кишиневе памятника союзникам Гитлера

КИШИНЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Партия социалистов Молдавии осудила открытие в Кишиневе памятника солдатам румынской армии, воевавшей в 1941 году на стороне Адольфа Гитлера.

"Партия социалистов категорически осуждает героизацию нацистских преступников, вне зависимости от их предшествующих заслуг. Не может быть никакого оправдания союзу с гитлеровской Германией, соучастию в нападении на Советский Союз и в уничтожении миллионов людей. Те, кто 22 июня 1941 года в составе румынской армии пересекли государственную границу СССР, - преступники перед человечеством, и их преступления уже осуждены Нюрнбергским трибуналом", - говорится в заявлении, размещенном во вторник на официальном сайте партии.

В партии подчеркнули неприемлемость попыток оправдать оккупацию, Холокост и другие преступления нацистов на территории Молдавии. "Адвокаты партии намерены обратиться в прокуратуру в связи с подобным инцидентом. Данная мемориальная плита должна быть немедленно демонтирована", - говорится в заявлении.

"Подобные акции были бы невозможны без ведома нынешней власти, которая несет полную ответственность за раскол общества и надругательство над исторической памятью многих поколений", - добавили в Партии социалистов.

Памятник румынским солдатам был установлен в Кишиневе по инициативе посольства Румынии. На состоявшейся в понедельник церемонии открытия присутствовал министр культуры Молдавии Сергей Продан.

В годы Второй мировой войны оккупированная Молдавия, а также часть территории Украины между реками Днестр и Южный Буг были переданы Германией под управление союзным войскам Румынии. По данным историков, за годы войны здесь были убиты и депортированы, по разным данным, до 300 тыс. евреев и представителей других национальностей, сторонников советской власти и военнопленных. В 2005 году Бухарест принес извинения за эти преступления. Однако выступающие за объединение с Румынией молдавские политики и историки, охотно осуждая сталинские депортации, в ходе которых, по данным, представленным в молдавском парламенте, из страны было выслано около 30 тыс. человек, предпочитали замалчивать преступления, совершенные нацистами и их румынскими пособниками.