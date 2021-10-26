Страны АСЕАН подтвердили приверженность сотрудничеству по борьбе с пандемией

СИНГАПУР, 26 октября. /ТАСС/. Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) во вторник подтвердили приверженность международному сотрудничеству по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам 38-го саммита АСЕАН.

"Подтверждаем нашу приверженность приспосабливаемости и гибкости сообщества АСЕАН, готового поддерживать инициативы и программы, укрепляющие международное сотрудничество в ответ на пандемию COVID-19 и будущие чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения", - говорится в декларации региональной организации.

Страны - участницы АСЕАН пообещали обеспечить равноправный доступ к лекарствам от COVID-19 и способствовать широкой вакцинации населения от коронавируса.