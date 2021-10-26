Министр обороны Британии назвал ситуацию в Афганистане "политическим поражением" НАТО

ЛОНДОН, 26 октября. /ТАСС/. Приход боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ) к власти в Афганистане ознаменовал политическое, но не военное поражение стран НАТО. Соответствующее мнение во вторник выразил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в парламенте королевства.

"Я не думаю, что мы потерпели поражение. У нас не было достаточной решительности, но я бы не сказал, что мы были повержены. НАТО присутствовала в Афганистане, чтобы проводить политическую кампанию. И я думаю, что именно здесь были допущены ошибки", - сказал он. Глава британского Минобороны добавил, что после вывода из страны своих войск государства - члены альянса "обнаружили, что политическая кампания не принесла плоды".

В то же время, по словам Уоллеса, операцию НАТО в Афганистане можно считать "успешной с военной точки зрения", поскольку за последние двадцать лет "террористическая сеть "Аль-Каида" (запрещена в РФ) не организовала ни одного теракта против Великобритании и ее союзников с территории Афганистана". Руководитель британского оборонного ведомства вновь напомнил, что страны НАТО фактически не могли продлить свое пребывание в Афганистане вследствие того, как администрация 45-го президента США Дональда Трампа в феврале 2020 года заключила сделку с талибами о выводе воинского контингента к маю 2021 года.

После того, как действующий глава Белого дома Джо Байден весной текущего года объявил об окончательном решении вывести из Афганистана американские вооруженные силы, движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.