В ОПЗЖ считают, что власть Зеленского превратила вандализм в национальную идею Украины

КИЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Власти Украины пытаются стереть память о победе над фашизмом, обесценивая подвиг героев Великой Отечественной войны и превращая вандализм и ненависть в национальную идею. Такое заявление сделала парламентская партия страны "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в связи с демонтажем части военного мемориала во Львове.

"Демонтаж копии ордена Отечественной войны на военном мемориале "Марсово поле" во Львове - это очередная поддерживаемая властью дерзкая, демонстративная и показательная попытка уничтожить всякое упоминание о Великой Отечественной войне. Власть [президента Владимира] Зеленского превратила вандализм и ненависть в национальную идею для Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии во вторник.

ОПЗЖ отмечает, что "сегодня на Украине искаженная трактовка исторических событий, отказ от памяти о героях Великой Отечественной, обесценивание их подвига в борьбе с фашизмом возведены в ранг государственной политики". "Совет национальной безопасности и обороны запрещает использовать само название "Великая Отечественная война", а региональные власти демонтируют не только памятные знаки советского периода, но и военную символику, памятники павшим воинам. В том же Львове недавно снесли Мемориал в память о победителях над нацизмом в Великой Отечественной, а на прошлой неделе мэр Андрей Садовой поглумился над памятью Героя Советского Союза Николая Кузнецова, предложив обменять его прах на украинцев, удерживаемых на неподконтрольной территории Донбасса и отбывающих наказание в РФ. Теперь неугодной стала уже и масштабная копия Звезды Победы, которая была центральным элементом мемориала "Марсово поле", - констатирует оппозиция.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет, что такая политика украинской власти - это оскорбление памяти миллионов украинцев, воевавших в рядах Красной армии в годы Великой Отечественной войны и отдавших жизнь за Великую Победу. Партия заверяет, что, какими бы циничными ни были действия власти, "Оппозиционная платформа - За жизнь" "не позволит исказить историческую память о Великой Отечественной войне и обесценить вклад павших в борьбе с фашизмом и нацизмом".

Демонтаж копии ордена

Во Львове идут работы по демонтажу металлической копии ордена Отечественной войны на мемориале "Марсово поле" на месте захоронения советских воинов. Объект сносится "по решению исполкома городского совета". Орден был установлен на мемориале в 70-х годах прошлого века. Теперь местные власти хотят его передать в экспозицию львовского музея "Территория террора".

МИД РФ в связи с этими планами направил Киеву ноту с требованием выполнять обязательства по защите воинских мемориалов. Генеральное консульство России во Львове выступило с заявлением, в котором указало, что нормы украинского закона о декоммунизации, во исполнение которого принято решение Львовского облсовета, не распространяются на "надгробные сооружения, расположенные на территории мест почетных захоронений". А копия ордена, как свидетельствует карта - схема кладбища, находится внутри его границ, отметили в генконсульстве. Так что решение об уничтожении элемента воинского мемориала является незаконным, подчеркнули российские дипломаты.

Кроме того, дипломаты напомнили, что Украина как сторона Соглашения об увековечивании памяти о мужестве и героизме народов государств - участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах должна принимать все необходимые меры по обеспечению защиты и сохранения воинских захоронений и памятных мест.