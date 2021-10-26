США намерены устранить задержки с выдачей виз

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены устранить задержки с выдачей виз по всему миру после вступления в силу новых правил въезда в страну. Об этом сообщил во вторник первый заместитель помощника госсекретаря по консульским делам Дуглас Беннинг на брифинге для иностранных журналистов.

Дипломат подчеркнул, что подписанная в понедельник президентом США Джо Байденом прокламация, касающаяся новых правил въезда в страну, "в отличие от предыдущих не ограничивает выдачу виз за рубежом в наших посольствах и консульствах". "Также я хочу отметить, что пандемия COVID-19 привела, конечно, к глубокому сокращению возможностей Госдепартамента по выдаче виз. Мы продолжаем упорно работать над поиском путей безопасного и эффективного рассмотрения заявлений на получение виз по всему миру в соответствии с научными знаниями и требованиями здравоохранения. Мы стремимся устранить задержки с выдачей виз как можно быстрее и безопаснее", - подчеркнул он.

Комментируя исключения из новых правил присутствовавшая на брифинге руководитель одного из отделений федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) Синди Фридман указала на "весьма ограниченный набор исключений из требования к вакцинации для иностранных граждан", направляющихся в США. По ее словам, имеющие аллергическую реакцию на вакцины от COVID-19 иностранные граждане должны документально подтвердить данный факт. "Таким пассажирам необходимо будет подтвердить это авиакомпаниям, предоставить справку от врача, в которой бы говорилось о медицинских противопоказаниях для вакцинации от COVID-19", - отметила Фридман, которая отвечает в ЦКПЗ за связанные с въездом в страну вопросы.

Ранее американские власти сообщили, что с 8 ноября будут впускать в страну в основном тех иностранцев, которые были вакцинированы от коронавируса препаратами, одобренными регулятором страны или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В настоящее время в этом списке семь вакцин из Европы, Индии, Китая и США. Российские препараты пока не числятся в данном списке, однако Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал все необходимые документы, необходимые для оценки ВОЗ вакцины "Спутник V" в рамках процедуры включения в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения. Организация ожидает из России "полных данных для анализа" в целях продолжения процедуры рассмотрения заявки.