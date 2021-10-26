Пентагон: США в контексте соперничества с КНР нужно уделить особое внимание АТР и Африке

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Вашингтону в контексте соперничества с Пекином следует уделить особое внимание регионам Тихого и Индийского океанов, а также Африке, Афганистан с этой точки зрения играет второстепенную роль. Такое мнение выразил во вторник заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.

"Китай пытается повлиять на происходящее в Афганистане по большей части экономическими методами", - сказал он. "Я думаю, нам следует следить за тем, что Китай делает в Афганистане", - отметил представитель оборонного ведомства США. Вместе с тем, по его мнению, это не должно быть "ключевым элементом" стратегии США в том, что касается противодействия Китаю.

"Я думаю, нам нужно помнить о соперничестве с Китаем во многих местах. Я бы не сказал, что Афганистан здесь на первом месте. Думаю, нам в первую очередь нужно сосредоточить внимание на западной части Тихого океана, а также на таких местах, как Индийский океан", - сказал он. Кол также выразил уверенность в том, что Китай стремится создать военные объекты в Африке.