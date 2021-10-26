Псаки: США будут высказываться о правах человека в Турции, несмотря на ее недовольство

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены продолжать высказывать свое мнение о ситуации с правами человека в Турции, одновременно работая над сохранением союзнических отношений между Вашингтоном и Анкарой. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя дипломатический скандал между США и Турцией.

"Разумеется, мы продолжаем высказываться насчет задержания активистов, журналистов, [других] лиц во всем мире, в том числе в Турции. И мы также в частном и публичном порядке поднимаем вопросы в тех случаях, когда испытываем обеспокоенность, как произошло в данном случае", - подчеркнула представитель Белого дома, имея в виду ситуацию с правозащитником Османом Кавалой.

При этом Псаки выразила уверенность, что Анкара и Вашингтон будут, как и прежде, конструктивно взаимодействовать по целому ряду вопросов, представляющих взаимный интерес, несмотря на нынешние трения. "Турция остается союзницей по НАТО, страной, с которой мы продолжим в перспективе работать по спектру общих интересов", - сказала представитель Белого дома.

Она также утверждала, что заявление о намерении уважать законы Турции, с которым в понедельник выступили послы 10 стран, включая США и Канаду, в Анкаре, не является откатом от прежних позиций в правозащитной области. "Его (это заявление - прим. ТАСС) никоим образом не следует рассматривать в таком свете", - убеждена Псаки.

Пресс-секретарь затруднилась уточнить, возможна ли двусторонняя встреча президентов США и Турции Джо Байдена и Реджепа Тайипа Эрдогана в рамках предстоящего саммита Группы двадцати в Риме. При этом она по сути не исключила такой возможности. "У нас, как я отмечала, имеется пространство в [рабочем] графике [Байдена], доработку которого мы ведем, для дополнительных двусторонних встреч. Как вы знаете, он встречался с турецким коллегой в июне [в Европе], когда совершал первое зарубежное турне. Но я пока ничего предсказать не могу. Будем надеяться, с каждым последующим днем у нас будет больше [ясности по этому вопросу]", - заявила Псаки.

Ситуация вокруг Кавалы

21 октября Эрдоган раскритиковал послов США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии, заявив, что они вмешиваются в судебные дела Турции. Как передало в тот же день Анатолийское агентство, они были вызваны в МИД Турции в связи с публикацией совместного заявления по поводу судебного процесса над Кавалой.

В субботу президент Турции сообщил, что дал поручение МИД республики объявить персонами нон грата послов 10 стран, которые сделали заявление по поводу процесса над Кавалой.

Кавала, обвиняемый турецкими властями в причастности к попытке государственного переворота, был задержан 18 октября 2017 года в аэропорту Стамбула. 1 ноября того же года суд постановил заключить его под стражу за попытку сменить конституционный строй и сместить действующее правительство. Власти Турции также считали Кавалу причастным к акциям протеста, которые проходили в 2013 году.

В феврале 2020 года суд в Стамбуле принял решение оправдать и освободить активиста, однако позднее в тот же день прокуратура снова санкционировала его задержание.