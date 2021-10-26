Вучич считает встречу с Путиным ключевой для экономического будущего Сербии

БЕЛГРАД, 26 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич считает предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным ключевой для будущего Сербии, несмотря на многочисленные предстоящие встречи на высшем уровне, включая конференцию по климату в Глазго. Об этом сербский лидер заявил во вторник журналистам.

"Поэтому я мучаюсь из-за цены на газ и электроэнергию, поэтому я уже начинаю волноваться, хотя только через месяц встречаюсь с президентом Российской Федерации, потому что знаю, насколько это для нас важная встреча. Сейчас я поеду в Глазго, где встречусь со многими президентами стран и главами правительств самых мощных стран мира. Но то, что решит наше энергетическое и экономическое будущее, - это, безусловно, встреча 25 [ноября] в Москве. После Глазго будет встреча и по "открытым Балканам", и так далее", - заявил Вучич.

1 ноября в Глазго в Великобритании начнет работу двухнедельная климатическая конференция COP-26. Она должна была пройти еще в прошлом году, однако сроки ее проведения были сдвинуты на год из-за пандемии COVID-19. Для участия в работе конференции в Глазго прибудут около 20 тыс. человек, в том числе главы государств и правительств более чем 120 стран. Как ожидается, на ней будет обсуждаться вопрос повышения обязательств стран по борьбе с выбросами парниковых газов.

Ранее Вучич заявил, что планирует обсудить с Путиным цену на газ для Сербии в ходе личной встречи 25 ноября. 10 октября по результатам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он рассказал, что обратился с просьбой к российскому лидеру о выгодной цене на газ. Как заявил Вучич, он уверен, что Сербия получит его по максимально выгодной цене.

7 октября на заседании Российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что надеется на заключение до конца 2021 года долгосрочного договора на поставку газа из России в Сербию.