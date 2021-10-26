Ле Пен заявила о возможном создании сильной правой группы в Европарламенте

ПАРИЖ, 26 октября. /ТАСС/. Кандидат в президенты Франции, председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила во вторник в Будапеште после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о возможном создании сильной группы правого толка в Европейском парламенте.

"Виктор Орбан положительно смотрит на продолжение совместной работы, в том числе по созданию, возможно, большой группы в Европарламенте", - приводит ее слова телеканал BFM. Как отметила политик, "обсуждение такой группы уже идет", она должна объединить патриотов.

В ходе пресс-конференции Ле Пен также заявила, что в случае своей победы на президентских выборах 2022 года во Франции она "окажет поддержку Венгрии с целью переориентировать Европейский союз". Она подчеркнула, что Венгрия находится "в авангарде борьбы за свободу народов". "Настоящая Европа неотделима от идеи свободы", - добавила Ле Пен.

По результатам выборов в Европейский парламент во Франции в 2019 году первое место заняла партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", правящая партия "Республика на марше" заняла второе место.