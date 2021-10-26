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Макрон и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Афганистане

ПАРИЖ, 26 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Афганистане в ходе телефонного разговора во вторник. Об этом говорится в распространенном Елисейским дворцом коммюнике.

"Лидеры обсудили ситуацию в Афганистане", - сообщили в администрации французского президента. Как указывается в сообщении, в ходе разговора Макрон отметил требования, которые предъявляются радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ), в том числе в отношении борьбы с терроризмом и уважения прав женщин.

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