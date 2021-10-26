Премьер Молдавии примет участие в заседании Совета ассоциации с ЕС в Брюсселе

КИШИНЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица возглавит делегацию республики на шестом заседании Совета ассоциации Молдова - ЕС в Брюсселе, на котором 28 октября будет обсуждаться процесс реализации соглашения об ассоциации. Об этом проинформировала во вторник пресс-служба молдавского правительства.

"Сопредседателями на заседании будут верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица", - говорится в сообщении.

Среди приоритетных тем - политический диалог, сотрудничество в области внешней политики и безопасности, торговля и энергетика. В программе визита встречи главы молдавского правительства с комиссаром ЕС по энергетике Кадри Симсон, комиссаром по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и молодежи Марией Габриэль, а также зампредседателем генерального директората по политике соседства, расширения и переговоров Еврокомиссии Катариной Матерновой.

Молдавия подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году, взяв на себя ряд обязательств. Взамен республика получила безвизовый режим с ЕС, была создана зона свободной торговли. На прошлой неделе Еврокомиссия обратила внимание на то, что Молдавия недостаточно часто присоединяется к санкциям ЕС в отношении России, Китая и Белоруссии. Там напомнили, что соглашение об ассоциации содержит обязательство Кишинева выстраивать внешнюю политику в соответствии с ключевыми внешнеполитическими решениями Брюсселя.