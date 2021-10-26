США заявили Израилю об озабоченности расширением поселений на Западном берегу

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация уведомляет израильских официальных лиц о своей озабоченности планами по расширению еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

По его словам, власти США "глубоко озабочены планами властей Израиля возвести тысячи единиц жилья" в указанном регионе. "Кроме того, мы озабочены публикацией в воскресенье тендеров на строительство 1 300 единиц жилья в ряде поселений на Западном берегу [реки Иордан]", - добавил Прайс.

"Мы решительно выступаем против расширения поселений, которое совершенно не соответствует попыткам снизить напряженность и обеспечить спокойствие, а также мешает урегулированию на основе сосуществования двух государств", - подчеркнул представитель Госдепартамента США. "Мы продолжаем в личных беседах с израильскими официальными лицами высокого ранга выражать наше мнение по этому вопросу", - добавил он.

Продолжающееся строительство Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан считается одним из основных препятствий на пути урегулирования длящегося десятилетия палестино-израильского противостояния. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Израиль тогда заявил, что не будет выполнять положения этого документа.