В ЛНР заявили, что Киев заблокировал переговоры на треке безопасности

ЛУГАНСК, 27 октября. /ТАСС/. Отказ представителей Киева обсуждать освобождение захваченного украинскими силовиками наблюдателя в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) от Луганской народной республики (ЛНР) Андрея Косяка блокирует роботу подгруппы по вопросам безопасности контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом во вторник вечером заявила пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь.

"Украина своими действиями заблокировала обсуждение возврата нашего наблюдателя, что является необходимым шагом для восстановления доверия, и любые попытки поиска путей обеспечения безопасности наблюдателей СЦКК ЛНР и ДНР, а значит, и всех остальных вопросов безопасности в целом, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале делегации ЛНР. - Никакие документы или другие вопросы повестки дня подгруппы объективно не могут обсуждаться до возвращения захваченного наблюдателя".

По словам Ковшарь, в ходе сегодняшнего заседания ЛНР представила подробную информацию по инциденту, подчеркнув, что действия украинской стороны полностью обесценили любые гарантии и заявления Киева и в принципе подорвали систему взаимных гарантий безопасности. Тем не менее представитель Киева отверг возможность обсуждения в рамках подгруппы по безопасности возврата офицера ЛНР, хотя это было главным вопросом повестки дня. В связи с этим "очередной раунд переговоров рабочей группы по вопросам безопасности завершился с нулевым результатом", подытожила Ковшарь.

Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 13 октября захватила в зоне разведения сил и средств у населенного пункта Золотое офицера представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, офицер обеспечивал контроль за соблюдением перемирия в районе контрольно-пропускного пункта "Первомайск - Золотое" во время согласованных с Киевом дорожных работ, тем не менее украинские силовики напали на безоружного офицера и захватили его. В свою очередь украинская делегация в контактной группе заявила, что представители ЛНР в СЦКК якобы "под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляли разведку оставленных позиций ВСУ".

Представители ЛНР дважды инициировали внеочередное заседание подгруппы по вопросам безопасности контактной группы, чтобы обсудить вопрос освобождения Косяка. Однако каждый раз Киев срывал проведение экстренной встречи, отказываясь обсуждать освобождение офицера и обеспечение безопасности представителей республик Донбасса во время выполнения задач на линии соприкосновения в рамках реализации функций СЦКК.