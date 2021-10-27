Sky: аравийская коалиция уничтожила два беспилотника, запущенных йеменскими хуситами

ТАСС, 27 октября. Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), запущенных хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах". Об этом в среду сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции.

Согласно его данным, мишенью одного из беспилотников был международный аэропорт города Абха, расположенного на юге королевства. Другой БПЛА был нацелен на саудовский город Наджран.

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют атаки посредством баллистических ракет и заминированных беспилотников, главной целью которых остаются Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная. Временами они применяют свои ракетные арсеналы, а также флот дронов и в самом Йемене против правительственных сил.