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Sky: аравийская коалиция уничтожила два беспилотника, запущенных йеменскими хуситами

По данным телеканал Sky News Arabia, мишенью одного из беспилотников был международный аэропорт города Абха

ТАСС, 27 октября. Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), запущенных хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах". Об этом в среду сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции.

Согласно его данным, мишенью одного из беспилотников был международный аэропорт города Абха, расположенного на юге королевства. Другой БПЛА был нацелен на саудовский город Наджран.

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют атаки посредством баллистических ракет и заминированных беспилотников, главной целью которых остаются Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная. Временами они применяют свои ракетные арсеналы, а также флот дронов и в самом Йемене против правительственных сил.

Теги
ЙеменСаудовская Аравия
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