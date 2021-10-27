Власти Кубы считают инициирование протестов на острове частью неконвенционной войны

ГАВАНА, 27 октября. /ТАСС/. Призывы к протестам на Кубе со стороны финансируемых США активистов являются частью неконвенционной войны против республики. Об этом во вторник в эфире государственного телевидения заявил член секретариата ЦК Компартии Кубы Рохелио Поланко.

"Очевидно, что мы имеем дело с новой главой нетрадиционной войны, мягкого переворота или управляемой ненасильственной борьбы, которую США осуществляли в разное время в нескольких странах, - отметил политик. - Югославия, Ливия, Сирия, Украина, Никарагуа, Венесуэла - вот некоторые из примеров, где проводились эти нетрадиционные военные действия. Имеется достаточно информации о том, к каким именно методам прибегали США".

Поланко отметил, что среди используемых методов на территории указанных стран - террор против сторонников правительства, использование детей и подростков для изготовления бутылок с зажигательной смесью, охраны баррикад и нападений на правоохранителей, а также использование при насильственных действиях религиозной и патриотической символики. Он также подчеркнул, что ряд зарубежных СМИ представляли эти события исключительно как мирные демонстрации.

Представитель Компартии добавил, что по меньшей мере двое подавших заявки на организацию антиправительственных шествий 15 ноября ранее проходили обучение за рубежом по программам, посвященным протестам как методу политических изменений. Поланко отметил, что, по имеющейся у властей Кубы информации, Агентство США по международному развитию выделило в конце сентября около $7 млн на подрывные проекты на острове.

Призывы к протестам на Кубе

Противники руководства Кубы ранее подали заявки на проведение антиправительственных маршей в крупных городах республики 15 ноября. Местные власти отказали в организации акций, поскольку, по их мнению, созываемые шествия направлены на дестабилизацию обстановки в республике. После получения отказа заявители продолжили призывать граждан к выходу на улицы. Генпрокуратура Кубы вынесла предупреждения нескольким активистам, призывающим к массовым антиправительственным протестам.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. В ответ Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США.