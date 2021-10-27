Постпред Китая при ООН призвал ускорить зеленую трансформацию экономики

ООН, 27 октября. /ТАСС/. Переход к экологичным источникам энергии должен быть ускорен, но развитые страны при этом должны обратить внимание на выполнение своих обязательств в этой сфере, а не просто пытаться навязывать собственные стандарты остальному миру. Об этом заявил во вторник постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН высокого уровня по климатической проблематике.

"Необходимо ускорить зеленую трансформацию. Международное сообщество должно выступать за трансформацию отраслей промышленности - энергетики, транспорта, сельского хозяйства", - сказал он. Как указал дипломат, "на конференции COP-26 в Глазго Китай готов работать со всеми сторонами для обеспечения успеха".

В то же время он выделил ряд условий, которые должны выполняться при борьбе с климатическими изменениями. Он указал на необходимость сохранения контроля за выполнением обязательств в данной сфере за национальными властями. Особое внимание Чжан Цзюнь обратил на то, что развитым странам следует оказать помощь испытывающим экономические сложности государствам, потому что в одиночку те не справятся с климатическими вызовами. "Мы встревожены дефицитом прогресса на этом направлении. Китай поддерживает инициативу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по выделению им сбалансированной помощи", - добавил он.

Чжан Цзюнь отметил, что со своей стороны Китай готов всячески содействовать таким странам в реализации обязательств по борьбе с изменениями климата. При этом, по его словам, Пекин будет учитывать национальную специфику этих государств и призывает так поступать и другие столицы. "Использование шаблонов в этом деле недопустимо", - добавил он.

Что касается развитых стран, то им необходимо перейти от политических лозунгов к реальному финансированию программ в области защиты климата. Китай, подчеркнул Чжан Цзюнь, выполняет свои обязательства даже с опережением сроков и не намерен останавливаться.

1 ноября в Глазго в Великобритании начнет работу двухнедельная климатическая конференция COP-26. Она должна была пройти еще в прошлом году, однако сроки ее проведения были сдвинуты на год из-за пандемии COVID-19. Для участия в работе конференции в Глазго прибудут около 20 тыс. человек, в том числе главы государств и правительств более чем 120 стран. Как ожидается, на ней будет обсуждаться вопрос повышения обязательств стран по борьбе с выбросами парниковых газов.