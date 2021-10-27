СМИ: спровоцировавшие топливный кризис в Гаити банды требуют отставки премьера

ГАВАНА, 27 октября. /ТАСС/. Главари вооруженных банд, блокирующих пути поставок бензина в Гаити и провоцирующих топливный кризис, в качестве условия освобождения дорог называют отставку премьер-министра республики Ариэля Анри. Об этом во вторник сообщает агентство EFE.

По его данным, выдвинувшие требования главари банд считают, что глава кабмина причастен к организации убийства президента Жовенеля Моиза 7 июля. Обвинения основываются на информации о нескольких телефонных разговорах Анри с одним из главных подозреваемых Жозефом-Феликсом Бадьё в ночь нападения на резиденцию главы государства.

На прошлой неделе острая нехватка топлива в Гаити спровоцировала закрытие АЗС и массовые беспорядки в столице страны Порт-о-Пренсе. Кризис начался во многом из-за борьбы вооруженных банд в районах путей транспортировки бензина. На обеспечение топливом также серьезно повлияла общенациональная забастовка, к которой присоединились водители бензовозов. По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), кризис уже привел к приостановке оказания медицинской помощи в 50 медицинских центрах страны, 15 из которых находятся в Порт-о-Пренсе.