Премьер Японии на саммите АСЕАН выступил за открытость зоны Индийского и Тихого океанов

ТОКИО, 27 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступает за тесное сотрудничество со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), направленное на создание свободного и открытого региона Индийского и Тихого океанов. Такое заявление глава японского правительства сделал на прошедшем в среду в формате видеоконференции саммите АСЕАН - Япония.

По данным телеканала NHK, Кисида также выразил намерение укреплять отношение со странами АСЕАН в широких областях, включая вопросы изменения климата, зеленой энергетики и укрепления цепочек поставок.

Глава японского правительства рассказал, что к настоящему моменту Япония предоставила странам АСЕАН 32 млрд иен (более $283 млн) гуманитарной помощи в сфере борьбы с коронавирусом, включая вакцины и системы охлаждения для транспортировки вакцин.

Фумио Кисида также выразил намерение пригласить лидеров АСЕАН в Японию в будущем году для проведения специального саммита по случаю 50-летия с начала взаимодействия между Японией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.