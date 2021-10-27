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Пандемия COVID-19

Генсек ООН призвал страны к более равному распределению вакцин от коронавируса

Производители и страны должны выполнять свои обязательства по распределению доз, а также делиться технологиями и правами на интеллектуальную собственность, считает Антониу Гутерриш

ООН, 27 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны мира и производителей вакцин от коронавируса к более равному распределению препаратов. Об этом он написал в среду в своем Twitter.

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"Триумф вакцин, разработанных и доставленных на рынок в рекордные сроки, сводится на нет трагедией неравного распределения. Производители (вакцин от коронавирусной инфекции - прим. ТАСС) и страны должны выполнять свои обязательства по распределению доз, а также делиться технологиями и правами на интеллектуальную собственность, чтобы другие (государства и компании - прим. ТАСС) могли производить вакцины", - заявил генсек.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во вторник отметил, что пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала отсутствие равенства в мире как между странами, так и внутри государств. По его мнению, это проявилось, в частности, в неравном доступе к вакцинам от коронавирусной инфекции.

Целью стратегии ВОЗ является достижение уровня вакцинации от COVID-19 в 40% к концу нынешнего года и 70% - к середине 2022 года. Гебрейесус в начале октября сообщил, что для достижения этих целей потребуется по меньшей мере 11 млрд доз препаратов. По его словам, к концу сентября в мире было применено почти 6,5 млрд доз вакцин от ковида. Гендиректор подчеркнул, что препараты в первую очередь должны предоставляться для иммунизации "пожилых людей, работников здравоохранения и других групп риска".

По данным ВОЗ на 26 октября, в мире зарегистрировано 243 857 028 случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 4 953 246 человек. Больше всего эпизодов инфицирования зафиксировано в США (45 107 253), Индии (34 202 202) и Бразилии (21 729 763). По числу летальных исходов первую строчку занимают США (730 306), далее следуют Бразилия (605 644) и Индия (455 068).

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Гутерриш, АнтониуТедрос Аданом ГебрейесусПандемия COVID-19
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