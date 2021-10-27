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СМИ: будущий кабмин Германии хочет отказаться от планов по увеличению числа военнослужащих

Согласно утвержденным планам главы Минобороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая с 26 октября дорабатывает срок в статусе исполняющей обязанности, число военнослужащих собирались увеличить до 203 тыс. в течение 10 лет

БЕРЛИН, 27 октября. /ТАСС/. Партии, которые участвуют в консультациях по формированию будущего правительства ФРГ, собираются отказаться от планов по расширению личного состава Бундесвера. Об этом сообщила в среду газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на участников переговорного процесса.

Согласно уже утвержденным планам главы Минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая со вторника дорабатывает срок в статусе исполняющей обязанности, число военнослужащих собирались увеличить с 183 тыс. до 203 тыс. в течение 10 лет. Будущее правительство, вероятнее всего, откажется от этой идеи, говорится в статье.

"Сокращение числа военнослужащих ослабит Бундесвер, которому необходимо стоять на защите интересов государства, НАТО и участвовать в международных операциях", - заявила уполномоченная Бундестага по делам обороны Ева Хёгль.

Будущую коалицию могут сформировать Социал-демократическая партия Германии, либералы и "зеленые". Со среды переговоры продолжаются в составе 22 рабочих групп. Новый канцлер может появиться в ФРГ уже в текущем году.

Теги
ГерманияКрамп-Карренбауэр, Аннегрет
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