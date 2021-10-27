СМИ: в Сомали федеральные войска вернули контроль над городом Гуриель

ПРЕТОРИЯ, 27 октября. /ТАСС/. Отряды группировки "Ахлу-Сунна валь-Джамаа" покинули стратегически важный город Гуриель в центральной части Сомали и он находится под полным контролем федеральных сил. Об этом сообщил в среду сомалийский новостной портал Garowe.

По его словам, боевики организованно вышли из Гуриеля после того, как при посредничестве местной общины было достигнуто соответствующее соглашение с правительством Сомали. При этом федеральным войскам была возвращена захваченная в боях за город техника.

Боевики "Ахлу-Сунна валь-Джамаа" захватили расположенный в штате Галмудуг Гуриель 1 октября под предлогом, что федеральные силы не способны защитить город от террористов из группировки "Аш-Шабаб". Переброшенные в район Гуриеля элитные подразделения армии и спецназа 23 октября взяли город, однако отряды "Ахлу-Сунна валь-Джамаа" провели перегруппировку сил и в ходе контрнаступления вновь его захватили. В последующие дни внутри Гуриеля шли непрерывные ожесточенные бои. Агентство Reuters передало, что со стороны федеральных войск погибли 120 военнослужащих, еще 600 получили ранения. Были убиты два командира региональных элитных подразделений армии Сомали.

Группировка "Ахлу-Сунна валь-Джамаа" с 2008 года оказывала помощь сомалийским вооруженным силам в совместной борьбе против боевиков "Аш-Шабаб", которая имеет связи с террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

Возвращение контроля федерального правительства над Гуриелем является важным шагом в подготовке к выборам в нижнюю палату парламента Сомали. Премьер-министр страны Мохамед Хусейн Робле заявил в минувшую пятницу, что голосование на выборах начнется через две недели. Парламент играет ключевую роль в политической жизни Сомали, так как депутаты избирают президента страны и утверждают кандидатуру премьер-министра.