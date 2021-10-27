МВД Белоруссии расширило список Telegram-каналов, признанных экстремистскими

МИНСК, 27 октября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Белоруссии расширило список Telegram-каналов и чатов, признанных экстремистскими формированиями, включив в него сообщество "Мая краiна Беларусь" и чат "Я выхожу/МКБ". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в телеграм-канале ведомства.

"Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-канала "Мая краiна Беларусь" и Telegram-чата "Я выхожу/МКБ", экстремистским формированием и о запрете его деятельности", - отметили в МВД.

Ранее в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, были включены интернет-ресурсы формирований "Рабочы Рух / Расширенный круглый стол", "dze.chat", "Буслы ляцяць" и "Буслы ляцяць Chat", "Дружины народной самообороны - ДНС", "Кибер-партизаны", "Ждановiчы cёння" и "Ждановичи 2020 - клуб любителей песен Цоя".

В МВД отметили, что действия организаторов, создателей, руководителей, а также иных участников этих формирований, признанных в стране экстремистскими, вне зависимости от их гражданства образуют состав уголовного преступления. Максимальная ответственность, предусмотренная за данное преступление, составляет семь лет лишения свободы.