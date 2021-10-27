Глава канарского острова предложил сбросить на Пальму бомбы, чтобы направить лаву

МАДРИД, 27 октября. /ТАСС/. Глава испанского острова Гомера (автономное сообщество Канарские острова) Касимиро Курбело предложил сбросить бомбы с военных самолетов на остров Пальма, чтобы придать нужное направление лавовым потокам от извергающегося вулкана. Об этом сообщила в среду газета El Mundo.

"Разве нет самолета, который летает? - задался вопросом Курбело. - Прилететь и заставить ее [бомбу] упасть, бум!". "Может, то, что я говорю, это глупость. Мне кажется, что с технологической точки зрения нужно попробовать этот [вариант]", - добавил он.

19 сентября на острове началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы разрушили свыше 2 тыс. зданий и достигли океана, что привело к выбросам опасных газов. Из соображений безопасности на острове уже были эвакуированы около 7 тыс. человек, пострадавших нет.

В последнее время на Пальме вновь усилилась сейсмологическая активность. В частности, были зарегистрированы сотни землетрясений, однако их магнитуда не превышала 4,9.