Участники саммита АСЕАН+3 обсудили КНДР, Мьянму и экономику

ТОКИО, 27 октября. /ТАСС/. Участники саммита АСЕАН+3 (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, а также Китай, Республика Корея и Япония) в среду провели переговоры в онлайн-формате. Как сообщило Министерство иностранных дел Японии, стороны обсудили ситуацию в экономике в период пандемии, а также затронули ряд международных тем, включая КНДР и Мьянму.

В ходе встречи премьер-министр Японии Фумио Кисида напомнил, что Токио к настоящему времени предоставил уже около 16 млн доз вакцин от коронавируса странам АСЕАН. Также он отметил, что Япония осуществит дополнительные поставки медицинских товаров и оборудования в Фонд АСЕАН по реагированию на COVID-19 на сумму порядка $200 млн.

Касаясь ситуации на мировом рынке энергоресурсов, глава японского правительства отметил, что Япония хотела бы сотрудничать с каждой страной для стабилизации цен на нефть, в том числе за счет увеличения производства со стороны основных экспортеров.

Помимо этого, стороны также затронули международные проблемы. В частности, они обсудили недавние пуски баллистических ракет в КНДР и ситуацию в Мьянме. Ряд стран в ходе встречи указал на важность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет десять стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. С начала 2021 года полномочия председателя АСЕАН по принципу ротации перешли от Вьетнама к Брунею.