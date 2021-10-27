Глава технопарка в Португалии ответил на статью украинца, недовольного бюстом Гагарина

МАДРИД, 27 октября. /ТАСС/. Бюст Юрия Гагарина, установленный в технопарке "Тагуш Парк" в португальском городе Оэйраш (регион Большого Лиссабона), имеет большое значение благодаря своей культурной и исторической ценности. Об этом заявил в среду ТАСС президент технопарка Эдуарду Коррейа, комментируя вышедшую в журнале El Observador статью президента Ассоциации украинцев Португалии Павла Садохи, в которой содержится критика из-за появления памятника.

Как уточнил Коррейа, "из-за недостатка информации и явной твердолобой дерзости" автор статьи не уважает "свободу творчества в отношении произведения искусства и ограничивается воспроизведением исторической символики, с которой было связано великое достижение" Гагарина.

"Мы считаем, что работа имеет большое значение благодаря той исторической и культурной ценности, которую она несет, - отметил Коррейа. - Попытки использовать эту работу <...> для выражения политических убеждений - это источник оппортунистической эксплуатации, которую мы, очевидно, отвергаем".

"История принадлежит книгам и музеям, она должна служить источником знаний, вдохновения и обучения, - подчеркнул он. - Советский космонавт Юрий Гагарин вошел в историю человечества с флагом в виде серпа и молота - символов, связанных с коммунизмом. Мы не собираемся ни при каких обстоятельствах стирать историю, и у нас нет аллергии на правду фактов". "Мы уважаем свободу самовыражения, мы демократы и гуманисты", - добавил Коррейа, уточнив, что выступает против лицемерия "по отношению к произведению искусства".

17 октября в технопарке "Тагуш Парк" состоялась церемония открытия первого в Португалии бюста Гагарина. В 2021 году исполнилось 60 лет с момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. "Восток-1" совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Юрий Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился с помощью парашюта в Саратовской области.