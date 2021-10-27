Генсек НАТО высоко оценил военное сотрудничество с нейтральными Швецией и Финляндией

СТОКГОЛЬМ, 27 октября. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что сотрудничество альянса с нейтральными Швецией и Финляндией в последние годы развивается успешно. Об этом он заявил в среду на военно-морской базе Берга под Стокгольмом на совместной пресс-конференции с министрами обороны Швеции и Финляндии Петером Хультквистом и Антти Кайкконеном.

"Сотрудничество между НАТО и Швецией в последние годы развивается очень хорошо. Это важно для НАТО и Швеции: мы больше проводим совместных маневров, учимся взаимодействовать, [работаем] в области коммуникаций. В НАТО мы рады, что Швеция принимает участие во многих операциях НАТО. Мы совершенно уверены в том, что тесное сотрудничество между НАТО, Швецией и Финляндией способствует созданию безопасности и мира во времена, когда мы видим значительное военное строительство", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что Швеция и Финляндия "инвестируют в новые военные возможности", а НАТО также увеличивает свое военное присутствие на Балтике.

"В то же время НАТО полностью уважает то, что Швеция не ищет членства [в альянсе] - мы уважаем свободный выбор суверенного государства, - отметил генсек. - Наши подразделения тренируются вместе, что посылает важный сигнал, это предотвращает войну и конфликты. Но есть разница между членством и партнерством: статья 5 устава НАТО предусматривает, что вооруженное нападение на одну страну рассматривается как нападение на все страны. Это не действует в отношении партнеров".

Шведский и финский министры в свою очередь подтвердили приверженность своих стран к углублению военного сотрудничества с НАТО.