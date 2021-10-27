Тегеран поддерживает московский формат по Афганистану

ТЕГЕРАН, 27 октября. /ТАСС/. Иранская сторона поддерживает московский формат, поскольку он направлен на достижение мира в Афганистане. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на пресс-конференции по итогам встречи стран - соседей Афганистана, которая прошла в среду в Тегеране.

"Мы считаем положительным любой формат, который способствует достижению мира, стабильности и безопасности в Афганистане, - сказал он, отвечая на вопрос о московском формате. - В этой связи мы благодарим Москву".

"Мы все согласились с тем, что в Афганистане должно быть сформировано инклюзивное правительство, в котором будут присутствовать все этнические группы", - сказал он. Дипломат добавил, что стороны договорились "способствовать созданию инклюзивного правительства".

В среду в Тегеране прошло заседание стран - соседей Афганистана с участием министров иностранных дел Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И выступили на заседании с видеообращениями. Первая встреча в этом формате прошла 8 сентября в режиме онлайн.