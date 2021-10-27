СМИ: парламент Гонконга принял законопроект о цензуре фильмов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 октября. /ТАСС/. Законопроект о порядке цензуры фильмов на соответствие требованиям закона о национальной безопасности принят в среду региональным парламентом в Гонконге. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

Правовой акт предусматривает возможность отказа в показе фильмам, которые "противоречат интересам нацбезопасности". Нарушителям этого постановления грозит наказание до трех лет тюремного заключения и штраф в размере до 1 млн гонконгских долларов ($128 тыс.).

Главный секретарь (главный министр) местной администрации наделяется полномочиями отменить разрешение на показ тех или иных лент, полученное ранее. Это означает, что старые фильмы также попадут под действие закона. По мнению наблюдателей, нововведение коснется в первую очередь документальных кинематографических лент, посвященных массовым антиправительственным волнениям, бушевавшим в Гонконге в 2019 году.

Впервые такого рода правила о цензуре фильмов были представлены в июне. Подчеркивается, что они "строятся на соблюдении баланса между защитой личных прав и свобод, с одной стороны, и защитой законных общественных интересов, с другой".

Летом 2020 года парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. США, Великобритания и другие страны Запада подвергли критике новый закон и расценили его как ущемление автономии Гонконга.