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В Испании задержали экс-замглавы парламента Каталонии

В региональном суде сообщили, что было возбуждено дело в отношении экс-членов президиума автономии по подозрению в неповиновении

МАДРИД, 27 октября. /ТАСС/. Полиция Каталонии задержала в среду бывшего заместителя главы парламента региона в 2018-2021 годах Жозепа Косту. Об этом сообщила спикер палаты автономии Лаура Боррас.

"Получила звонок от Жозепа Косты, он задержан, в тюрьме Высшего суда Каталонии", - написала лидер парламента Каталонии в Twitter.

В свою очередь в региональном суде отметили, что было возбуждено дело в отношении экс-членов президиума автономии по подозрению в неповиновении. Коста должен был явиться в суд для дачи показаний, однако не сделал этого.

Ранее по этому делу дал показания экс-спикер палаты Роже Торрен. Иск связан с неповиновением Конституционному суду страны при рассмотрении палатой резолюций, связанных с сепаратистским процессом и против испанской монархии.

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