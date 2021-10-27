МИД Армении опроверг публикации СМИ о планах встречи Пашиняна и Алиева в Москве 9 ноября

ЕРЕВАН, 27 октября. /ТАСС/. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян опроверг публикации СМИ о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев якобы планируют встретиться в Москве 9 ноября для подписания документов по делимитации и демаркации границ, а также открытия коммуникаций.

"Хочу сказать, что на данный момент именно в таком формате встреча не планируется. При этом обсуждаются разные предложения по встречам в разных форматах, в результате чего может быть достигнута договоренность об опубликовании некоторого согласованного текста. Что касается публикаций в прессе, должен сказать, что подписание документов такого содержания не предусмотрено", - сказал Мирзоян в парламенте.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, Алиева и Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Оно предусматривало остановку азербайджанской и армянской сторон на занятых позициях, переход ряда районов под контроль Баку и размещение российских миротворцев вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора.

11 января на встрече в Москве лидеров России, Армении и Азербайджана была достигнута договоренность о разблокировании региональных коммуникаций. Тогда для этих целей было решено создать рабочую группу на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.