АСЕАН и Австралия проведут встречу на уровне министров обороны в ноябре

СИНГАПУР, 27 октября. /ТАСС/. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Австралия проведут встречу на уровне министров обороны в начале ноября. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте АСЕАН по итогам виртуального саммита объединения и Австралии.

"Мы с нетерпением ожидаем проведения неформальной встречи министров обороны государств - членов АСЕАН и Австралии 10 ноября 2021 года", - говорится в заявлении.

Ассоциация также дала положительную оценку приверженности Австралии укреплению сотрудничества в области обороны и безопасности в рамках механизмов ассоциации.

В частности, АСЕАН выделила сопредседательство Австралии в экспертной рабочей группе по военной медицине совета министров обороны АСЕАН в расширенном составе совместно с Брунеем, а также активное участие в механизмах регионального форума АСЕАН.

В ходе саммита премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о планах предоставить АСЕАН 10 млн доз вакцин от коронавируса, а также выделить 124 млн австралийских долларов на финансирование совместных с АСЕАН проектов.