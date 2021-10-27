Президент Абхазии и замсекретаря СБ РФ обсудили вопросы пограничной безопасности

СУХУМ, 27 октября. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания, находящийся с рабочим визитом в Москве, обсудил с заместителем секретаря Cовбеза РФ Рашидом Нургалиевым вопросы пограничной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба абхазского президента в среду.

"В Москве состоялась встреча Аслана Бжании и Рашида Нургалиева. Президент Абхазии и заместитель секретаря Совбеза России обсудили вопросы обеспечения пограничной безопасности, режим работы КПП "Псоу" [на госгранице]", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь шла и о безопасности различных отраслей экономики.