Оппозиция Украины поблагодарила Россию за спасение украинских моряков

КИЕВ, 27 октября. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) поблагодарила Россию за спасение от пиратов в Гвинейском заливе украинских моряков, членов экипажа судна-контейнеровоза "Люция". Об этом говорится в заявлении ОПЗЖ, опубликованном в среду на сайте партии.

Партия напоминает, что экипаж российского корабля "Вице-адмирал Кулаков" на этой неделе спас от пиратов 20 украинских моряков в Гвинейском заливе Атлантического океана. Российские моряки предотвратили захват пиратами панамского контейнеровоза "Люция". Команда судна, успевшего подать сигнал бедствия, состояла из 20 граждан Украины, 1 гражданина РФ и 1 гражданина Румынии. Все члены экипажа "Люции" здоровы и невредимы. "Оппозиционная платформа - За жизнь" выражает благодарность российским морякам за спасение жизни и свободы украинских граждан, чего удалось достичь благодаря оперативным, решительным действиям экипажа российского судна, а также флотской солидарности", - говорится в заявлении партии.

ОПЗЖ выражает уверенность, что с этими словами благодарности к российской стороне должно была обратиться высшее политическое руководство Украины. "Однако первые лица нашего государства, равно как и его дипломатический корпус, даже в межгосударственных гуманитарных вопросах или при чрезвычайных происшествиях, непосредственными участниками которых являются украинские граждане, предпочитают с Российской Федерацией общаться не напрямую, а через СМИ и международных посредников или вообще отмалчиваться", - отмечает партия.

ОПЗЖ полагает, что отсутствие реакции украинской власти на спасение украинских моряков россиянами "демонстрирует не негативное отношение к соседней России, а элементарный дипломатический инфантилизм, крайний непрофессионализм и безразличное отношение к судьбе и интересам собственных граждан". По мнению партии, официальный Киев лишь подчеркнул сознательно избранную им тактику, когда все вопросы международной политики, связанные с Украиной, решаются западными "партнерами" реальными хозяевами Украины. "Это стало очередным свидетельством самостоятельного и полного отказа нашей страны от суверенитета и субъектности на международной арене", - заявляет ОПЗЖ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 25 октября в Гвинейском заливе нападению пиратов подвергся контейнеровоз "Люция", идущий под флагом Панамы из Того в Камерун. После получения сигнала бедствия был поднят вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты. Пираты покинули судно при подлете военного вертолета. Позже с БПК "Вице-адмирал Кулаков" на борт контейнеровоза высадилась группа антитеррора, она освободила экипаж. В Гвинейском заливе в течение трех недель действуют отряд кораблей и судов Северного флота, которая обеспечивает безопасность гражданского мореплавания. В ее состав входят спасательное буксирное судно "Алтай", средний морской танкер "Академик Пашин" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".