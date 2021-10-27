В центре Тбилиси началась многотысячная акция правящей партии "Грузинская мечта"

ТБИЛИСИ, 27 октября. /ТАСС/. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" проводит в центре Тбилиси акцию с участием тысяч своих сторонников. Прямая трансляция с места ведется на странице партии в Facebook.

Десятки тысяч человек заполнили Площадь Свободы в центре грузинской столицы, а также расположились на прилегающих улице Пушкина и проспекте Руставели. На сцене перед зданием городского совета на площади перед собравшимися выступил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Глава правительства в своем выступлении раскритиковал оппозиционную партию "Единое национальное движение" и призвал избирателей поддержать кандидатов "Грузинской мечты" во втором туре муниципальных выборов, которые пройдут 30 октября в 20 муниципалитетах.

"Мы не должны повторять непоправимых ошибок прошлого - гражданская война, потеря территорий, разгул криминальных банд в стране, правление угнетающего режима диктатора Саакашвили. Мы шаг за шагом восстановили справедливость, задержали главных творцов насильственного и угнетающего режима", - сказал Гарибашвили, перечислив чиновников времен Саакашвили, которые были задержаны после прихода к власти "Грузинкой мечты" в 2012 году. "1 октября мы надолго усадили в тюрьму, где ему и место, Михаила Саакашвили - главного создателя кровавого и насильственного режима, который отказался от гражданства собственной страны, изменника, угнетавшего народ, сбежавшего из страны и недавно воровато пробравшегося обратно", - сказал премьер сторонникам.

Помимо Гарибашвили, перед участниками акции выступили и другие лидеры правящей партии, включая мэра Тбилиси Каху Каладзе, который примет участие во втором туре выборов столичного градоначальника.

В пяти крупных городах Грузии - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави - состоится второй тур выборов мэров. В столице за кресло мэра поборются действующий градоначальник от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе и глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия. Соперниками в четырех других городах будут также представители правящей партии и ЕНД. Первый тур муниципальных выборов в Грузии состоялся 2 октября. После подсчета данных со 100% участков правящая партия по пропорциональным спискам набрала 46,75% голосов. На втором месте расположилась "Единое национальное движение" с 30,67%. Третье место заняла партия экс-премьера Грузии Георгия Гахарии "За Грузию", получив 7,81%.

Перед выборами 2 октября Саакашвили тайно приехал в страну и 1 октября был арестован. Сейчас бывший президент находится в тюрьме города Рустави. Он считает себя политическим заключенным и объявил голодовку. Теперь ему также предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии, и это грозит экс-президенту лишением свободы на срок до пяти лет.