США представили в суде Лондона гарантии по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа

ЛОНДОН, 27 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты представили в среду пакет гарантий, который, по мнению Вашингтона, может склонить британский суд в его сторону в деле об экстрадиции основателя организации Wikileaks Джулиана Ассанжа в США. Об этом говорится в документах, распространенных в Высоком суде Лондона, который в среду приступил к рассмотрению апелляции Министерства юстиции США по делу о выдаче Ассанжа.

Заседание под председательством лорда - главного судьи Иэна Барнетта и лорда-судьи Тимоти Холройда должно продлиться два дня.

Суть американских гарантий

Американская сторона гарантировала, что к основателю WikiLeaks не будут применены специальные административные меры, которые ограничили бы посещения его в пенитенциарном заведении и общение с другими заключенными. Ассанж также не будет помещен в исправительную тюрьму максимально строго режима исполнения наказаний в "Флоренс" штате Колорадо, если только после выдачи в США он не совершит дополнительно чего-то такого, что потребует подобных мер, ему будет оказываться клиническая и психологическая помощь. К тому же американская сторона пообещала, что в случае обвинительного приговора Ассанж получит возможность отбывать тюремный срок на родине в Австралии.

Озвученные в среду гарантии Минюст США уже представлял на слушаниях в июле, когда убедил британский суд позволить подать апелляцию на ранее принятое решение Вестминстерского магистратского суда. 4 января тот постановил, что выдача основателя WikiLeaks американским властям будет противоправной, так как страдающий аутизмом и клинической депрессией Ассанж готов совершить самоубийство и приведет свой план в исполнение, если окажется в американской тюрьме.

Выводы судьи Ванессы Барайтсер были основаны на оценках психологов и экспертов. При этом, изучив собранные стороной обвинения материалы, Барайтсер признала вполне правомерными и обоснованными обвинения, выдвинутые против австралийца в США.

Позиция Минюста США

Выступая в суде в среду, королевский адвокат Джеймс Льюис, представляющий интересы США, заявил, что эти четыре гарантии являются юридически обязывающими. Он высказал уверенность, что, будь ранее у судьи магистратского суда, отказавшейся выдавать Ассанжа США эти гарантии, она приняла был иное решение.

"Довод очень прост - раз устранены риски применения специальных административных мер и [задействования для отбывания срока] исправительной тюрьмы максимального строгого режима исполнения наказаний "Флоренс", раз есть гарантии оказания соответствующей медицинской помощи, раз очевидно, что он будет репатриирован в Австралию, чтобы отбывать любой срок, к которому он может быть приговорен, тогда можно с уверенностью говорить о том, что судья местного суда (Вестминстерского магистратского суда - прим. ТАСС) не вынесла бы по этому важному вопросу то решение, которое она вынесла", - сказал Льюис.

Он также выразил несогласие с логикой судьи, высказавшейся против экстрадиции на основании риска суицида. "Во внутренних делах никогда не было бы сказано о том, что лицо, обвиняемое в столь тяжких преступлениях, как Ассанж, не может быть предан суду, несмотря на то, что он годен к этому, на том основании, что он настроен совершить самоубийство", - заметил адвокат. По его мнению, тяжесть психического состояния Ассанжа "даже близко не соответствует" тому случаю, когда может быть отказано в выдаче.

Позиция защиты Ассанжа и правозащитников

Представляющие интересы Ассанжа юристы в свою очередь отвергли эти гарантии, заявив, что их подзащитного могут содержать и в другом пенитенциарном учреждении. Они также указали на то, что в результате тех условий, в которых Ассанж окажется в США, есть риск совершения им самоубийства.

Накануне заседания генеральный секретарь неправительственной организации Amnesty International Агнес Калламар уже раскритиковала американские гарантии. "Заверения правительства Соединенных Штатов о том, что они не поместят Джулиана Ассанжа в тюрьму максимально строгого режима или не применят к нему оскорбительные специальные административные меры, были дискредитированы собственным признанием того, что они оставляют за собой право отозвать эти гарантии", - заявила Калламар. "Сейчас же сообщения о том, что ЦРУ рассматривала возможность похитить или убить Ассанжа добавили сомнений по поводу надежности американских обещаний и еще яснее показали политические мотивы, которые стоят за этим делом", - добавила глава Amnesty International.

В конце сентября Yahoo News сообщил со ссылкой на источники, что в 2017 году ряд представителей администрации США и сотрудников ЦРУ высокого ранга обсуждали возможность похищения и даже убийства Ассанжа. Подобные внутренние планы якобы были частью кампании против WikiLeaks. Разведывательное управление также намеревалось расширить масштабы слежки за организацией, посеять разногласия среди ее членов и выкрасть их электронные устройства.

О деле Ассанжа

Ассанж присоединился к заседанию по видеосвязи из лондонской тюрьмы Белмарш. Здесь австралиец содержится с апреля 2019 года после того, как посольство Эквадора в британской столице отказало журналисту в убежище, которое предоставлялось ему на протяжении семи лет.

В Соединенных Штатах австралийцу, в частности, инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюремного заключения.

После обеденного перерыва заседание продолжилось. Оно завершится в четверг, а решение, как ожидается, будет опубликовано позднее.