Участники ВАС намерены сотрудничать по сокращению выбросов парниковых газов

СИНГАПУР, 27 октября. /ТАСС/. Участники Восточноазиатского саммита (ВАС) выразили готовность к развитию сотрудничества в сфере энергетической безопасности, в том числе по разработке и реализации стратегий по сокращению выбросов парниковых газов. Об этом говорится в Совместном заявлении по устойчивому восстановлению, принятом по итогам завершившегося в среду саммита ВАС, который прошел в формате видеоконференции.

"Стороны выступили за укрепление дальнейшего сотрудничества в области энергетической безопасности и устойчивого развития, в том числе по обмену передовым опытом в разработке и реализации стратегий, направленных на сокращение уровня выбросов парниковых газов, повышения энергоэффективности", - говорится в документе.

Кроме того, лидеры договорились "поощрять участников ВАС использовать возможности восстановления", а также призвали к "сотрудничеству в ответ на изменение климата". "Стороны также подтвердили важность предпринимаемых [в сфере климата] мер, отметив их наибольшую эффективность, если они основаны на передовых научных достижениях", - указывается в заявлении.

Участие в Восточноазиатском саммите принимают страны АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также их партнеры по диалогу - Россия, Австралия, Великобритания, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США и Япония.