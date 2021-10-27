В ЛНР сообщили, что два военнослужащих ВСУ подорвались на украинских минах у Золотого

ЛУГАНСК, 27 октября. /ТАСС/. Два военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвались на украинских минно-взрывных заграждениях у населенного пункта Золотое в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в среду сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"От источника в 24-й бригаде нам поступила информация о подрыве двух силовиков механизированного батальона на собственных минно-взрывных заграждениях при следовании на позиции в районе населенного пункта Золотое-4", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Данное происшествие командир бригады по договоренности с украинским представительством в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня представил как результат обстрела со стороны Народной милиции и "подрыв на вражеском минно-взрывном устройстве", сообщил Филипоненко.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы. Эти меры включают также запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае нарушения допускается только при прямом приказе командования после разбирательства в рамках координационного механизма.

Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.