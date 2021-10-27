Глава ЕК назвала конференцию по климату в Глазго "моментом истины" для мирового сообщества

БЕРЛИН, 27 октября. /ТАСС/. Климатическая конференция COP-26 в Глазго будет моментом истины для мирового сообщества, которое должно делать больше для борьбы с глобальным потеплением. С таким заявлением выступила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в статье, опубликованной в среду в газете Handelsblatt.

"Климатический кризис - это экзистенциальная угроза. В этом десятилетии речь идет о следующем: все или ничего", - считает она. По ее мнению, "конкретные цели должны быть подкреплены конкретными проектами".

Фон дер Ляйен отметила, что Европа поставила перед собой цель к 2050 году стать первым климатически нейтральным континентом на Земле. "Для этого мы сократим выбросы парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году", - пообещала глава ЕК. Кроме того, ЕС выделит до 2027 года до $30 млрд беднейшим странам на меры по защите климата, отметила она.

"К сожалению, другие крупные промышленные страны при реализации глобальных целей порой значительно отстают. Мы ожидаем от наших партнеров повышения и их финансовых обязательств", - заявила фон дер Ляйен.

1 ноября в Глазго в Великобритании начнет работу двухнедельная климатическая конференция COP-26. Она должна была пройти еще в прошлом году, однако сроки ее проведения были сдвинуты на год из-за пандемии. Для участия в работе конференции в Глазго прибудут около 20 тыс. человек, в том числе главы государств и правительств более чем 120 стран. Как ожидается, на ней будет обсуждаться вопрос повышения обязательств стран по борьбе с выбросами парниковых газов.