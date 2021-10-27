Под Одессой на Украине проходят испытания модернизированной РСЗО "Ольха - М"

КИЕВ, 27 октября. /ТАСС/. Испытания модернизированной Реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха - М" проходят на полигоне в Одесской области на Украине. Об этом сказано в сообщении Минобороны страны в среду.

"Модернизированные ракеты калибра 300 мм поражают наземные цели на расстоянии более сотни километров. Работу комплекса и результаты стрельб по многим параметрам оценивают специалисты государственной приемной комиссии", - говорится в нем. На основании собранных данных будут наработаны предложения по принятию этого образца на вооружение в украинских войсках.

Сообщается, что "Ольха - М" отличается от комплекса "Ольха" новыми ракетами с увеличенной дальностью полета. "Ольха - М" является разработкой киевского конструкторского бюро "Луч" в сотрудничестве с другими предприятиями.

В сентябре Министр обороны Украины Андрей Таран сообщал, что к началу 2022 года украинское военное ведомство рассчитывает завершить работу над созданием высокоточной ракеты "Ольха" с улучшенными характеристиками для модернизированных систем залпового огня "Смерч".

Согласно проекту государственного бюджета на 2022 год, в следующем году на безопасность и оборону планируется направить 5,95% ВВП.