"Зеленые" ФРГ расценивают штрафные санкции против Польши как четкий предупреждающий сигнал

БЕРЛИН, 27 октября. /ТАСС/. Немецкая партия "Союз-90/"зеленые" приветствует штрафные санкции, наложенные на Польшу Европейским судом юстиции на фоне спора Брюсселя и Варшавы о приоритете европейского права над национальным, а также рассматривает их в качестве "четкого предупреждающего сигнала". Об этом в среду в интервью медиагруппе Funke заявила представитель "зеленых" Франциска Брантнер.

"Данное решение является четким предупреждающим сигналом и знаком остановки для тех, кто разрушает демократию", - отметила Брантнер. При этом она подчеркнула, что любой, кто подрывает верховенство закона, также должен столкнуться с последствиями. В этом контексте политик призвала Еврокомиссию к дальнейшим действиям. "Европейская комиссия теперь должна последовать примеру [суда ЕС] и увязать выплату денежных средств из фонда восстановления [экономики] с соблюдением независимости судебной системы и верховенства европейского права", - заключила Брантнер.

В среду Европейский суд юстиции наложил на Польшу штрафы в размере €1 млн в сутки до выполнения решения суда ЕС об упразднении Дисциплинарной палаты польского Верховного суда, на чем настаивает Еврокомиссия. В постановлении суда указывается, что выполнение Варшавой решения Европейского суда юстиции от 14 июля 2021 года (когда Польша проиграла Еврокомиссии иск по вопросу о верховенстве права) "необходимо, чтобы избежать серьезного и непоправимого ущерба юридической системе Европейского союза и ценностям, на которых он основан, в частности принципу верховенства права".

Власти Польши уже отреагировали на решение европейского суда. Замминистра юстиции республики Себастиан Калета заявил, что оно "игнорирует польскую конституцию и вердикты Конституционного суда", а европейская инстанция "работает вне компетенции и злоупотребляет назначением денежных штрафов и временных мер".

Конфликт между Варшавой и Брюсселем

Европейский суд 14 июля обязал Польшу приостановить применение положений о Дисциплинарной палате Верховного суда, назначенной для проведения разбирательств, касающихся дисциплинарных взысканий в отношении судей, прокуроров и представителей других юридических профессий. В июле Конституционный суд Польши вынес решение о том, что положения Договора о ЕС, на основании которого европейский суд обязывает государства - члены Евросоюза применять обеспечительные меры по делу о судебной системе, не соответствуют польской конституции. Еврокомиссия обратилась к Польше с требованием до 16 августа подтвердить намерение соблюдать решение суда о дисциплинарной палате и предупредила, что в случае невыполнения этой просьбы ЕК обратится в суд с требованием о наложении штрафа на Польшу.

5 августа председатель Верховного суда Польши Малгожата Мановская издала два постановления, ограничивающих деятельность дисциплинарной палаты в связи с решением суда ЕС от 14 июля. Лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в интервью Польскому агентству печати сообщил, что дисциплинарная палата в нынешнем виде будет ликвидирована. По его словам, планируются реформы, которые не означают, что такой структуры в Польше не будет совсем, она появится в другом формате.

17 августа власти Польши передали Европейской комиссии ответ по спорному вопросу о функционировании в стране Дисциплинарной палаты Верховного суда республики, сообщив о планах ее роспуска. Это решение подтвердил в октябре, выступая в Европейском парламенте в Страсбурге, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.