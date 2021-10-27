Глава АНБ США заверил, что помогает в расследовании дела о возможной слежке за телеведущим

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Руководство Агентства национальной безопасности (АНБ) США оказывает содействие в проведении расследования обстоятельств начала возможной слежки этой спецслужбы за американским телеведущим Такером Карлсоном после его обращения к Кремлю с запросом на интервью с президентом России Владимиром Путиным. С таким заверением выступил в среду на слушаниях в постоянном специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США директор АНБ генерал Пол Накасоне.

Упомянутое разбирательство начал несколько месяцев назад аппарат генерального инспектора АНБ. Конгрессмен Девин Нуньес (республиканец, от штата Калифорния) попросил Накасоне уточнить, сотрудничают ли в полной мере он лично и его окружение в АНБ с лицами, проводящими расследование по делу Карлсона. "Безусловно. И мы также сотрудничали с вашим комитетом, чтобы предоставить информацию о том, что мы об этой [ситуации] знали, и передали все соответствующие детали", - ответил генерал. Других комментариев на эту тему от него не последовало.

Карлсон является известным в Соединенных Штатах ведущим телеканала Fox News. Как он сообщил в начале июля, "информатор в правительстве США" поставил его и его помощников в известность о том, что АНБ имеет доступ к их переписке по электронной почте и планирует организовать "утечку" информации, чтобы добиться за счет этого закрытия их телепрограммы. По словам Карлсона, источник смог убедить его тем, что пересказал содержание писем и сообщений о готовящемся сюжете, которое "могло стать известно только из переписки". Карлсон уточнил, что речь шла о его попытке добиться интервью с Путиным.

Телепрограмма "Сегодня вечером с Такером Карлсоном" признавалась самой популярной новостной передачей на кабельном телевидении в США, а также установила мировой рекорд по аудитории среди программ кабельного телевидения этой тематики. Ведущий придерживается консервативных взглядов и является значимой фигурой для сторонников Республиканской партии.

АНБ отвергает обвинения в электронной слежке за Карлсоном. Однако в августе аппарат генерального инспектора данного разведывательного ведомства начал расследование дела.